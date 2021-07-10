生產的手臂沒留給國產疫苗 孫大千：怎麼信任？

國產高端與聯亞疫苗已申請緊急使用授權（EUA），但卻遭國民黨文傳會副主委黃子哲踢爆，疫苗生產、倉儲、物流人員也已納入「公費疫苗接種對象」，生產國產疫苗手臂沒留給國產疫苗。前立委孫大千今說，若連這些人都不敢把手臂留給國產疫苗，台灣人民怎麼信任國產疫苗。

孫大千表示，若國產疫苗真這麼成功，為何對國產疫苗大開綠燈的食藥署全體同仁，外加夾帶710人，全都去打國外廠牌疫苗？若國產疫苗真這麼有效，為何民進黨中央政府大小官員不把手臂留給國產疫苗，卻迫不及待打國外廠牌疫苗？

孫大千說，若國產疫苗真這麼厲害，為何連國產疫苗主持人、生產、物流與倉儲人員都不願等接種國產疫苗，七早八早先打了國外廠牌疫苗？

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