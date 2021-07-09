疫苗殘劑稱呼為「詠春」疫苗 張斯綱斥洪耀南泯滅人性

民進黨主席蔡英文特助洪耀南在私人臉書說，可以把「殘劑」改稱「詠春疫苗」，即台語「用剩」的意思，引發爭議。國民黨台北市議員張斯綱今手評，將疫苗殘劑稱呼為「詠春」疫苗是本世紀最醜陋的形容詞，沒有之一。說出這種泯滅人性的話，是在嘲弄苦等疫苗的民眾。

張斯綱說，當面對疫情，一個國家的政府最重要任務就是守護國人的生命，但卻因政府失能、事前準備不足而沒辦法提供充足的疫苗數量，還得讓國人苦苦預約排隊施打疫苗殘劑的時候，這個政府感到羞愧都來不及了，身為執政黨主席的特助洪耀南竟還有臉將疫苗殘劑戲稱為「用剩」疫苗？

張斯綱說，洪耀南既然貴為主席特助，這種說法是代表黨主席的意志嗎？蔡主席不出面譴責，就是默認了？說出這種泯滅人性的話，是在嘲弄苦等疫苗的民眾。