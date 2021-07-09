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美國疫情又升溫 確診者幾乎都沒打疫苗

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三級警戒延長卻微解封 蕭敬嚴：2.87級警戒？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨青年部前主任蕭敬嚴。圖／截自蕭敬嚴臉書
國民黨青年部前主任蕭敬嚴。圖／截自蕭敬嚴臉書

國內疫情維持三級警戒，但中央流行疫情指揮中心昨天卻發布「微解封」指引給地方政府參考，引發爭議。國民黨青年部前主任蕭敬嚴表示，既然三級警戒延長，何必微解封？若疫情再次爆發，誰負得了責任？微解封算「2.87級警戒」？

蕭敬嚴認為，政府面對難以控制的疫情，應要以更嚴謹標準控管，而非炒短線賭命心態；國外已有多例經驗，在疫情還沒完全控制前就耐不住性子解封，結果反陷入解封、疫情爆發、又封城的反覆，對控制疫情沒幫助，對民眾更是另種折磨。

蕭敬嚴也質疑，指揮中心「微解封」內容讓人霧煞煞，室內一樣不能超過5人群聚，但餐廳卻可以內用，那若超過5人一起吃飯是不是上餐廳就好？倒過來若在室內可以做好隔板、梅花座，是不是也能超過5人聚餐？

蕭敬嚴說，更不用說電影院能開，劇場卻不能看，以電影院共處一室絕對超過15分鐘，且通常影廳冷氣都不弱，這樣難道就不會有感染風險？

蕭敬嚴表示，若疫情維持三級警戒，不自愛的人想挑戰達爾文染疫，那他怪不了人；但若遵循政府規定的人，因微解封而染疫，那責任蔡總統、行政院長蘇貞昌、或衛福部長陳時中能夠承擔？

蕭敬嚴指出，從5月中疫情開始，雙北率先反應提升警戒，民眾也自動降低活動、減少外出，比政府反應還要靈敏；去年疫情剛爆發時，國內口罩量不足，政府卻只宣傳「我ok，你先領」這種自慰式口號，還宣稱搭大眾運具不用戴口罩。

蕭敬嚴揶揄，台灣人聰明就聰明在知道絕對不能相信這個政府，去年大家紛紛自主戴上口罩，才沒讓第一波大疫情在去年就爆發。

疫情 微解封 口罩

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