正國會立委籲油電凍漲 「政府對民眾配合防疫的感謝」

三級警戒持續至7月26日，民進黨正國會派系立委吳琪銘、莊競程、黃秀芳、陳瑩、陳亭妃、陳秀寳、陳歐珀、蔡適應今再次發出聯合聲明，政府應苦民所苦，7月電價維持取消夏季電價、油價凍漲，讓人民在最基本的民生需求上，普遍感受到政府對民眾配合防疫的感謝。

聲明指出，實施夏季電價的用意，是以價格差異引導民眾節電，降低用電尖峰負載，但三級警戒延長後，民眾開始分流、居家辦公，配合防疫的作為下，不應讓夏季電價成為民眾額外負擔，因此在用電無虞的前提下，台電7月應維持取消夏季電價。

聲明也表示，中油回應已設有「緩漲機制」，但此緩漲機制是95無鉛汽油漲至30元以上才吸收部分漲幅，仍有許多不足之處，台灣目前情況特殊，經濟活動改變，一般民眾用車需求用途為必要通勤、基本必需品的出門採買，政府應有更積極作法，即刻凍漲油價（95無鉛汽油每公升29.7元），讓人民有感。

聲明強調，三級警戒延長至7月26日，代表7月至少有八成以上的天數，民眾仍處於不便之中。行政機關應有更積極且主動的政策，讓民眾感受到政府和人民站在一起。