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酈英傑將離任 蔡總統感謝對台美關係貢獻

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
美國在台協會（AIT）處長酈英傑。路透
美國在台協會（AIT）處長酈英傑。路透

蔡英文總統今天在寓所接見即將離任的美國在台協會台北辦事處長酈英傑，感謝任內對台美關係的努力與貢獻。會晤中，雙方就台灣防疫工作、疫苗採購、網路安全、經貿合作及區域安全等議題交換意見。

總統府表示，蔡總統下午接見酈英傑，感謝在酈英傑的大力協助之下，促成美國政府提供台灣250萬劑疫苗，以及重啟台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談等重要進展，都是雙方長期致力促進台美關係的成果。

蔡總統指出，過去3年來，非常幸運有酈英傑一同經歷了許多關鍵時刻，要代表台灣人民感謝酈英傑在台灣面對困難時給予協助，祝福酈英傑，也盼台美合作夥伴關係持續茁壯成長。蔡總統也致贈酈英傑來自屏東排灣族的「九鳥陶燒餐具組」，作為雙方友誼紀念，並歡迎酈英傑隨時回台拜訪老朋友。

酈英傑 疫苗 台美關係 蔡英文

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