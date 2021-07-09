聽新聞
test
0:00 / 0:00
綠營酸殘劑疫苗是詠春疫苗 朱立倫：民進黨政府有夠廢
國人為搶打殘劑疫苗，跑百米登記時摔倒，卻因此讓綠營人士戲謔稱殘劑疫苗是「詠春疫苗」，引發爭議。國民黨前主席朱立倫今批評，「人民搶殘劑、大官打二劑」，但人民打不到疫苗擔心染疫，還要被民進黨嘲笑，這樣的政府有夠廢。
朱立倫說，目前當務之急就是趕快讓大部分民眾施打第一劑，先達六成群體免疫；但政府疫苗採購慢、到貨慢，還阻擋民間自購疫苗，目前大部分到貨疫苗都靠國際友人慷慨捐贈，但台灣疫苗施打完兩劑比率僅0.2％，一劑施打率僅12％。
朱立倫表示，變種病毒蠢蠢欲動，這幾個月來，民眾時刻擔心染疫，憂心生計沒著落，為了趕快打疫苗，不僅上網搶預約，還迫不得已在艷陽烈日下包得密不透風到接種站搶殘劑，但民進黨主席蔡英文特助竟還在臉書發文嫌「殘劑」太難聽，要改成「詠春」（用剩）疫苗，人民被嘲笑的多麽不堪。
朱立倫批評，這種廢政府，讓青壯年搶殘劑，行政院高官坐在冷氣房裡打二劑，嘲笑人民，實在有夠傲慢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言