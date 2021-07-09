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綠營酸殘劑疫苗是詠春疫苗 朱立倫：民進黨政府有夠廢

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨前主席朱立倫。本報資料照片
國民黨前主席朱立倫。本報資料照片

國人為搶打殘劑疫苗，跑百米登記時摔倒，卻因此讓綠營人士戲謔稱殘劑疫苗是「詠春疫苗」，引發爭議。國民黨前主席朱立倫今批評，「人民搶殘劑、大官打二劑」，但人民打不到疫苗擔心染疫，還要被民進黨嘲笑，這樣的政府有夠廢。

朱立倫說，目前當務之急就是趕快讓大部分民眾施打第一劑，先達六成群體免疫；但政府疫苗採購慢、到貨慢，還阻擋民間自購疫苗，目前大部分到貨疫苗都靠國際友人慷慨捐贈，但台灣疫苗施打完兩劑比率僅0.2％，一劑施打率僅12％。

朱立倫表示，變種病毒蠢蠢欲動，這幾個月來，民眾時刻擔心染疫，憂心生計沒著落，為了趕快打疫苗，不僅上網搶預約，還迫不得已在艷陽烈日下包得密不透風到接種站搶殘劑，但民進黨主席蔡英文特助竟還在臉書發文嫌「殘劑」太難聽，要改成「詠春」（用剩）疫苗，人民被嘲笑的多麽不堪。

朱立倫批評，這種廢政府，讓青壯年搶殘劑，行政院高官坐在冷氣房裡打二劑，嘲笑人民，實在有夠傲慢。

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