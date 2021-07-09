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被批接受統戰 黃炳麟：赴陸交流向來自己埋單

聯合報 / 記者程嘉文
2017年7月1日，黃炳麟（左二）隨郝柏村訪問金門，主持抗戰紀念油畫展的開幕。記者程嘉文/攝影
2017年7月1日，黃炳麟（左二）隨郝柏村訪問金門，主持抗戰紀念油畫展的開幕。記者程嘉文/攝影

日前陸委會、退輔會發表聲明，批評擔任「中華民族抗日戰爭紀念協會」的退役中將黃炳麟，發表祝賀中共100周年黨慶的聲明。還有媒體指稱，「中華抗協」被中共統戰，前往大陸參加中共黨慶相關活動。

對此黃炳麟表示，自己近兩年都未履足對岸，今年九月協會將到東北瀋陽，與大陸的抗戰史研究學會共同舉行學術論壇。然而雙方事先已約法三章，不談抗戰史之外任何議題，會場不出現政治性符號；我方團員的機票住宿，也均由自己負擔，不由對方招待。

黃炳麟說，至於祝賀中共成立100周年一事，是因為常駐上海、平常也負責與對岸聯絡的協會研究員丘智賢表示，對方詢問對此議題的看法。他當時指示丘，就以協會成立宗旨作為回應，亦即紀念抗戰精神，團結兩岸青年創造未來，謀求人民福祉為出發。對於統獨等現實政治問題都不觸及，他本人或其他協會幹部，也都沒特意出席任何相關慶祝場合。

黃炳麟曾多次陪同已故前閣揆郝柏村，到大陸各地勘查訪問抗戰舊戰場。他表示，當初郝柏村就立下規矩，到對岸的住宿交通自理，不接受招待，也不出席中共當局的官方活動，如今協會仍然秉持這個原則。接下來為了紀念九一八事變90周年，中華抗協與對岸的抗戰史研究學會，將在瀋陽舉辦學術研討會，雙方各自發表12篇論文。我方作者群包括出身成大、世新、東吳、淡江等大學的學者。

他強調，彼此先前也已經約定，這場「瀋陽論壇」除了抗戰史之外，不談論其他議題，不涉及政治，會場也沒有容易遭致政治紛爭的裝置、文字、歌曲；會後並將論文集出版，並申請ISBN國際書號，且在「華藝線上圖書館」發表，對學術界公開。

兩岸將於9月在瀋陽舉行抗戰史論壇，雙方事先約定，不談歷史之外的政治問題，會場也不出現政治性符號。圖/中華抗協提供
兩岸將於9月在瀋陽舉行抗戰史論壇，雙方事先約定，不談歷史之外的政治問題，會場也不出現政治性符號。圖/中華抗協提供

抗戰 中共 抗日戰爭

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