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華儲再添1確診 目前疫調未顯示2例有關聯

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市衛生局長王文彥表示，目前疫調無法確認華儲事件２個案傳播鏈。圖／桃園市政府提供
桃園市衛生局長王文彥表示，目前疫調無法確認華儲事件２個案傳播鏈。圖／桃園市政府提供

桃園市今天增加2例新冠肺炎確診個案，案15269為華儲事件新增確診員工，衛生局目前疫調未發現他與該事件首例（案13221）有接觸，只知道2人曾在同一樓層工作，無法確認2者疫情是否有關連。案15269則是60多歲獨居女性，目前匡列2人居家隔離，疫調工作還在進行中。

另外，桃園傳生產衛星導航系統的Garmin公司有女員工確診。衛生局第一時間表示該個案（案15245）屬新北管轄，但後來發現她是被住在桃園、在職場染疫的爸爸（案15207）傳染，也追出傳播鏈的指標個案是台北一名婦人（案14860），並指事件是指標個案的丈夫未被匡列導致病毒擴散。

衛生局長王文彥表示，案15221與案15269雖然在華儲大樓同一樓層工作，但2人工作有別，分屬不同團隊，也沒有交談過，疫調匡列也未發現2人有重疊之處，而且案15269篩檢報告顯示染疫時間很早，目前無法確認2者有傳播鏈，但也沒辦法排除傳染的可能。華儲事件至今匡列2300餘人篩檢，第1波有1500餘人陰性、1人陽性（案15269），尚有800餘人篩檢結果未出爐。

桃園市長鄭文燦表示，華儲行政大樓有許多單位，包括華航、報關行和協力廠商，也包括華儲體系，所以市府決定擴大採檢，希望能夠找出潛在感染者，執行清零，不管這個感染者跟原本的第1個確診個案有關聯或無關連，我想找出來就是對於整個工作場域職場安全有所幫助。

有關Garmin公司員工染疫，王文彥表示該個案是因為台北列管個案（案14860）的丈夫（案15108）未被匡列，案15108又到新竹工作，才傳給Garmin公司員工的父親，進而傳染該員工。目前事件共採檢532人，結果均為陰性。

衛生局 桃園

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