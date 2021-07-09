洪耀南譏花蓮殘劑正名「詠春疫苗」 柯文哲：不恰當

蔡英文總統的特助洪耀南，日前在臉書上發文，建議將疫苗殘劑正名為「詠春疫苗」，意思為台語「用剩」的意思，台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會時表示，看到影片令人很心酸，在疫苗不夠的狀態下還講這種話，不恰當。

中央流行疫情指揮中心日前開放18歲以上的民眾，可預約疫苗殘劑的接種，而有花蓮民眾為搶殘劑而跌倒，洪耀南在臉書上調侃指出，有長輩私訊建議，殘劑應正名「詠春疫苗」意旨「用剩」的意思；花蓮縣政府怒指洪耀南的言行根本是「根本就是何不食肉糜，在傷口上撒鹽。」

柯文哲說，他看過花蓮搶殘劑跌倒的那個影片，他認為為了想打疫苗跌倒，真的是令人很心酸，苦民所苦，這種疫苗不夠狀態下，講這種話不恰當。