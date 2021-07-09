蔡英文特助酸搶打「詠春疫苗」 新北副市長：情何以堪

民進黨主席蔡英文特助洪耀南日前在臉書貼文大酸花蓮鄉親搶打殘劑，是搶打「詠春（台語諧音有用剩的意思）疫苗」。新北副市長劉和然今在防疫記者會指出，這句話這傷了國人的情感，真的是情何以堪。

劉和然說，民眾不希望這樣方式搶打殘劑疫苗，他昨天提醒中央，現階段最重要一定是疫苗要夠，除了趕快採購外，國際友人或是國內企業、宗教團體、熱心人士，只要有意願幫忙爭取購買疫苗，一定要全力配合。

劉和然指出，決策層級發言要很小心，消遣式、說風涼話式，讓民眾感受不好，不要輕忽第7類施打，施打邏輯性跟說服力不夠，讓國人感到不好，至今地方仍有第一線同仁一直被問「為什麼我不可以打」。

至於新北是否在16日開始使用政委唐鳳所設計的疫苗預約系統。新北市長侯友宜說，16日前仍使用新北的預約系統，目前使用非常順暢，但16日後疫苗統一由中央分配，新北系統當然沒辦法使用，16日後統一使用中央預約系統。