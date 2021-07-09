陳其邁「打得快先領疫苗」 黃偉哲：打快打慢一樣重要

高雄市長陳其邁希望疫苗打得快的縣市，先打完就先領疫苗，加快施打率，台南市長黃偉哲今被問及此問題表示，陳其邁也說過求穩不求快，打得快的同學和打得慢的同學一樣重要，但若打得快的同學將打得慢的同學疫苗占滿，可能造成民眾相對剝奪感。

陳其邁說，目前整體疫苗調度和施打速度，無法加快高雄市疫苗覆蓋率，應該依照人口年齡總數匡列額度，看哪個縣市先達標，第二階段就先給打得快的縣市，若在總額不變的前提下，先打完就先領疫苗，能加快疫苗施打率，也能兼顧公平，「速度快的同學要等速度慢的同學，這樣也不太好」。

黃偉哲說，陳同學也說過求穩不求快，不管是求穩還是求快，最重要是讓市民得到保護力，例如原本中央規畫幼托機構是7月9日才到，台南8日就先用台南市疫苗幫幼托機構打，希望讓幼教老師能早點得到保護力，所以打得快、打得慢，只要在7月底得到25％的保護力就已經達標。

黃偉哲認為，其實對於全國民眾來說疫苗供應是不缺的，打得快的同學和打得慢的同學都一樣重要，但是打得快的同學也不會把打得慢的同學疫苗占滿，因為會造成民眾相對剝奪感。