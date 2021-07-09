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中央微解封不是解決問題 新北：是爭議的開始

聯合報 / 記者王敏旭江婉儀／新北即時報導
中央流行疫情指揮中心昨日宣布將進行微解封，新北副市長劉和然表示，這不是解決問題，而是是爭議開始。圖／翻攝侯友宜臉書
中央流行疫情指揮中心昨日宣布將進行微解封，新北副市長劉和然表示，這不是解決問題，而是是爭議開始。圖／翻攝侯友宜臉書

中央流行疫情指揮中心昨日宣布將進行微解封新北副市長劉和然表示，看到中央公布心裡很擔心，這不是解決問題，而是是爭議開始，由各部會依考量來報告，與民眾期待中央有完整作為落空，就像上學不行卻能開放電影院。

劉和然今在防疫記者會表示，從媒體報導可看見，光標準都前後矛盾，這邏輯會讓民眾對政府失去信心，不論是解封、加強管制都是重大宣示，並非一個部會一個部會來做，要跨部會整合，且前後邏輯要一致。

劉和然說，昨天中央公布指引後，新北各局處把中央各部會資料細節收集，歷經4、5場會議，就是在中央公布沒有很統整時，地方可以讓民眾執行時有依循。

劉如然也呼籲，未來還有很多政策由中央統一規範，希望中央要有承擔的精神、解決的態度。雙北疫情很特別，不論是開放、微解封，新北會審慎面對。

新北 疫情 微解封

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