中央微解封不是解決問題 新北：是爭議的開始

中央流行疫情指揮中心昨日宣布將進行微解封，新北副市長劉和然表示，看到中央公布心裡很擔心，這不是解決問題，而是是爭議開始，由各部會依考量來報告，與民眾期待中央有完整作為落空，就像上學不行卻能開放電影院。

劉和然今在防疫記者會表示，從媒體報導可看見，光標準都前後矛盾，這邏輯會讓民眾對政府失去信心，不論是解封、加強管制都是重大宣示，並非一個部會一個部會來做，要跨部會整合，且前後邏輯要一致。

劉和然說，昨天中央公布指引後，新北各局處把中央各部會資料細節收集，歷經4、5場會議，就是在中央公布沒有很統整時，地方可以讓民眾執行時有依循。

劉如然也呼籲，未來還有很多政策由中央統一規範，希望中央要有承擔的精神、解決的態度。雙北疫情很特別，不論是開放、微解封，新北會審慎面對。