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藍批疫苗催打令不是催命符 民進黨團：陰險說法以疫謀亂

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
立法院民進黨團今舉行記者會。圖／直播截圖
立法院民進黨團今舉行記者會。圖／直播截圖

蔡英文總統日前表示7月底要達到疫苗24至25%的覆蓋率，立法院國民黨團昨在臉書指出，疫苗「催打令」不是「催命符」，國人施打AZ疫苗猝死率如此高，但為了覆蓋率，找高猝死率的原因都免了？民進黨團今則回擊，國民黨以陰險說法打擊國人疫苗施打信心，根本是以疫謀亂、包藏禍心。

民進黨團幹事長劉世芳指出，目前到台灣的疫苗有701萬劑，按照順序施打，可以提高20至25%接種率，對疫情控制有正面效果，但國民黨團卻歪樓，而藍營許多人士，雖然在網路上稱AZ疫苗非常危險，卻已經施打疫苗，「這樣的政治口水只是反映口嫌體正直」。

民進黨團書記長羅致政表示，國民黨的做法就是要以疫謀亂，當台灣疫情無法控制，就可以從中撈到政治紅利，但背後卻是以台灣人民健康、經濟為代價；對於國民黨「催命符」的說法，羅致政也批評，提高疫苗施打率才可以盡速控制疫情，國民黨卻以陰險說法打擊國人施打疫苗信心，AZ疫苗是國際使用率最高的疫苗，不要聽信國民黨的謊言排斥特定疫苗，「國民黨不要再鬧了，不要再扯全民後腿」。

民進黨團副幹事長黃世杰也批評，國民黨團混淆原廠授權製造跟原廠國製造的概念，全球化時代，各國產品經常都在不同國家完成，疫苗生產也不例外，國民黨的說法缺乏常識也毫無根據，只要是原廠授權的疫苗，即使是代工製造，品質及配方依然由原廠負責，食藥署也會逐廠逐批審認。

另對於呼籲凍漲油電的聲浪不斷，劉世芳表示，會把這樣的聲音反映給行政院跟經濟部，夏季用電以價制量是希望大家節約用電，但是否因疫情增加大家負擔，相關部會考量並做滾動式調整。

AZ疫苗 國民黨 疫情

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