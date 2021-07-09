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江啟臣贈竹縣醫院醫療物資 表達國民黨對醫護的力挺

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
國民黨主席江啟臣9日上午到新竹致贈醫療物資給第一線醫護人員。記者巫鴻瑋／攝影
國民黨主席江啟臣9日上午到新竹致贈醫療物資給第一線醫護人員。記者巫鴻瑋／攝影

國民黨主席江啟臣今天上午與新竹縣副縣長陳見賢及立法委員林為洲、 林思銘等人，分別前往竹北市的新仁醫院及大安醫院致贈醫療物資，包含防護服200件及6000個口罩，希望讓醫護們能感受到國民黨對於第一線防疫英雄的支持。

江啟臣表示，所捐贈的200件隔離防護衣及4000個FFP2防護口罩、2000個醫療口罩，將直接提供醫院使用，希望第一線醫護能不用擔心醫療物資不足，能適時將這些一次性裝備頻繁汰換，保護自身安全。

他還表示，國民黨力挺第一線醫護人員，願意當他們的後援與後盾，更希望三級警戒能趕快度過，讓民眾可以恢復正常生活，但同時江啟臣也提到，希望中央能盡快補足疫苗的不足，讓民眾有足夠數量、足夠安全的疫苗可以施打，才能解決目前疫情困境。

新仁醫院董事長張維庭出面受贈，也特別感謝各界給予的支持，但也同時提到雖然疫情打亂大家的生活步調，但是作為第一線的醫護同仁絕對會繼續堅守崗位，守護民眾的健康安全，也感謝國民黨能提供醫療物資，讓醫護無後顧之憂。

此外，國民黨新竹縣黨部也傳達江啟臣說法，呼籲蔡英文總統比照永齡基金會、台積電及慈濟基金會的模式，以專案方式授權地方政府採購疫苗，並強調「救人如救火，救人不能等」，中央與地方如果能齊心爭取疫苗，加速擴大施打，就能早日達到集體免疫目標。

國民黨主席江啟臣9日上午到新竹致贈醫療物資給第一線醫護人員。記者巫鴻瑋／攝影
國民黨主席江啟臣9日上午到新竹致贈醫療物資給第一線醫護人員。記者巫鴻瑋／攝影

國民黨 江啟臣 疫苗 醫護人員

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