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洪秀柱赴陸打疫苗 民進黨團：留在台灣應已施打完畢
國民黨前主席洪秀柱昨在臉書表示，已在浙江接種新冠疫苗。立法院民進黨團幹事長劉世芳今於黨團記者會中表示，「柱柱姊去施打中國疫苗，我們尊重，這是她的身體健康，但如果柱柱姊留在台灣，疫苗應該已經施打完畢，不用長途跋涉及忍受三、四周隔離期，按照疫苗施打順序，大家都可以享受得到」。
對於媒體報導日本有望捐贈台灣第三波AZ疫苗，劉世芳表示，有聽到這樣的訊息，不過一樣保持審慎態度，在疫苗沒上飛機前，指揮中心也不會特別跟大家報告什麼日期過來。
民進黨團書記長羅致政說，對於全世界願意捐贈疫苗給台灣的國家，最好回報的方式就是拚接種率，讓每劑疫苗不被浪費，別人對我們援助才會覺得受到尊重，「不要像國民黨，不斷抹黑扭曲，打擊國人施打信心」。
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