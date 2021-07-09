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林益世財產申報1580萬來源不明 監察院開罰120萬

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院前秘書長林益世。本報系資料照
行政院前秘書長林益世。本報系資料照

行政院前秘書長林益世在立委任內因涉收賄6300萬元，被依財產來源不明罪判刑2年，去年4月假釋出獄；同案另涉收賄罪，高等法院更一審依公務員假借職務恐嚇得利罪，判4年10月徒刑，可上訴。監察院繼2011年對林益世財產申報不實，處以400萬元罰鍰後，今年初再度對林財產申報達1580萬元來源不明，處罰鍰120萬元。

監察院表示，林益世於2011年申報財產時，故意隱匿且未據實申報該筆財產，處400萬元罰鍰，林打官司抗罰，遭台北高等行政法院駁回後，林提上訴，最高行政法院發回更審，北高行3月更一審仍判林敗訴，可再上訴。

根據北高行當時判決指出，林益世於2010年擔任立委期間，陸續收受地勇公司負責人陳啟祥匯款共計6300萬元，交由母親沈若蘭保管，部分則由妻子彭愛佳租用銀行保管箱藏匿，直到2012年6月26日，陳啟祥向特偵組自首。監察院查出林未於2011年11月17日前申報該筆財產，認定有故意隱匿而不實申報開罰，於法有據，判林敗訴。

林益世 監察院 收賄

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