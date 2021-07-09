「台灣不會離開我」 AIT處長酈英傑千字長信向台灣告別

美國在台協會（AIT）處長酈英傑即將離任，他今天寫了一封給台灣的道別信，細數他對台灣的感情及他對台灣的認識，向大家介紹他派駐台灣三年的時間對他來說的意義是什麼，「當我說擔任AIT處長其實是我這輩子的榮幸，也讓我得以實現長期職業生涯中的抱負與理想，這麼說一點也不為過」，並說雖然自己即將離開台灣，但台灣不會離開他。

酈英傑說，他19歲時第一次離開家鄉就是來台灣，從那時起，台灣就成了交流與理解、探索與冒險的同義詞，台灣有讓人眼花撩亂的異鄉風情，也代表著意想不到的嶄新機會，他嘗試了水餃和臭豆腐，並學習如何在擠滿單車和機車的大街小巷穿梭自如，他一方面努力用粗淺的中文讓別人聽懂他說的話，他發現無論走到哪裡，迎接他的都是滿滿的親切友善與熱情好客。

酈英傑說，台灣首先點燃了他對亞洲、尤其是台灣的畢生興趣，也激發了他對跨文化理解和共享目標，也就是外交工作的終身熱忱，他也曾派駐其他地點，多數是在大中華區域，但台灣經歷與回憶始終常存他的心，最後能以美國駐台最高層級外交官的身分回來這裡，可說是多年職涯的高峰，顯然他這一生注定與台灣有著深刻的連結，或者叫作「緣分」，才讓他一次又一次地到台灣。

酈英傑說，常有人問他為什麼這麼喜歡台灣，如果一定要他從個人與專業的角度解釋對台灣的喜愛與敬佩之情，他通常會提到台灣的民主、科技、美台關係和他的台灣經驗。

酈英傑說，台灣兼具活力與穩定、進步與延承、還有創新與傳統，他每次回到這裡，都對台灣社會在各個方面日新月異的進步感到驚艷不已，另外，台灣在許多最先進的科技產業上持續為全球創新樹立標竿，但同時，台灣的社會穩定和文化傳承依舊令人欽羨佩服，儘管生活充裕且形象良好，台灣人民卻依然謙虛樸實、平易近人。

酈英傑說，對美國來說，台灣正是共享利益與共享價值交集的典範。美台夥伴關係的重點在於確保科技發展能夠嘉惠、而非傷害雙方的經濟，科技突破則應被用於鞏固、而不是破壞彼此的原則。美台之間自由、多元、平等及透明等共享價值，時時激勵彼此努力在世界各地打造民主社會的韌性。而雙方也持續尋求新的方式，為解決全球問題做出貢獻。

酈英傑說，他相信每任處長都會同意，他們離開台灣時的美台夥伴關係，比起他們剛上任時都更上一層樓。同樣地，當他向AIT告別的那一天，心中將充滿肯定與成就感，因為他知道美台夥伴關係比以往都更加深刻和強健，他也對自己能為美台關係今天亮眼的進展小有貢獻，而深感驕傲。

酈英傑說，比起那些，他更難忘的是台灣在他生命中所留下的深刻印記，他永遠記得在台灣度過的第一個聖誕節、第一個農曆新年，永遠記得台灣朋友的真摯與溫暖、教會同伴堅定的信仰、炎炎夏日來一碗芒果冰的沁涼、資源回收車沿街播放「給愛麗絲」的回音，還有巷弄中撲鼻而來的茉莉花香，這些都會是他畢生珍藏的美好回憶之一，是每一位台灣朋友以各種不同的方式，讓他和家人的生命更加地豐盛美好，他要衷心地謝謝大家。