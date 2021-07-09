生產國產疫苗手臂也給國外疫苗？黃子哲：蔡總統剉著等

國產高端與聯亞疫苗先後申請緊急使用授權（EUA），但國民黨文傳會副主委黃子哲今質疑，疾管署「公費疫苗接種對象」中悄悄將疫苗生產、倉儲、物流人員納入，形同生產國產疫苗手臂留給國外疫苗，恐再創國人對國產疫苗信心。

黃子哲指出，疾管署2月8日公布的「公費疫苗接種對象」中未納入疫苗生產人員，6月15日疾管署新聞稿中也未提及，但6月21日最新版第二類中對可優先施打疫苗的衛生單位第一線防疫人員，備註納入包含疫苗生產、倉儲、物流人員。

黃子哲質疑，當前政府本身並沒有生產疫苗，為什麼疫苗生產、倉儲、物流人員可被列入第二類公費疫苗接種對象？目前國內只有申請EUA中的高端與聯亞有研發疫苗中，疾管署最新公布的疫苗接種對象是否就包含高端與聯亞員工？

黃子哲說，這項規定意味著不僅想護航國產疫苗的食藥署沒把手臂留給國產疫苗，連生產國產疫苗的人恐怕手臂也早打國外疫苗，而不是等著打自己生產的疫苗；難道生產國產疫苗是工作，施打國外疫苗是生活？如何讓人對國產疫苗有信心？

黃子哲表示，若國內疫苗生產公司可以優先施打，中央流行疫情指揮中心應說明風險必要性？對象是否含第一線生產員工，還是連後勤與保全、清潔人員、公司經營者都包含在裏面？

黃子哲揶揄，若政府覺得國產疫苗商需列入，為什麼不大方規定，還用小字備註，是在開後門？生產國產疫苗手臂通通留給國外疫苗，恐怕「也讓蔡總統剉著等」，她手臂還在留給國產疫苗，國產疫苗生產公司員工卻可能已經打國外疫苗。

黃子哲也質疑，疾管署2月8日公布標準，第一類醫護45.5萬人，現在第一類施打已有62.5萬人；當時第二類中央與地方防疫人員原估9萬人，現在也打了22.8萬人，溢打率154%，為什麼與預估落差這麼大？其中有沒有特權施打黑數？