最新財產申報 蔡英文表姐夫存款破千萬

監察院今天公布最新一期財產申報。蔡英文表姐夫、最高行政法院院長吳明鴻與妻子林美珠，合併申報有位於台北市大安區的一筆土地與建物，取得價格分別為1379萬餘元與49萬餘元；另有存款1070萬餘元與10張保單，其中9張為儲蓄險；無有價證券亦無債務、債權申報。

總統府去年底公布由時任最高行政法院庭長吳明鴻接任最高行政法院院長，由於吳明鴻是蔡英文總統表姊林美珠的夫婿，法界盛傳，儘管司法院表面上提出吳明鴻、侯東昇、吳東都等人選給總統府，但早已被形容「用膝蓋想也知道結果」。

綠委蔡易餘表示，其實吳明鴻在四年前最高行政法院院長出缺時，呼聲就已經很高，只當時依據慣例是由最資深的藍獻林出任，而藍退休後，吳明鴻成為最高行政法院最資深的法官，任命吳明鴻擔任院長，可以說是再合理不過的事情。