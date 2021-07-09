柯文哲再稱設局是中央「作秀」 王必勝：別過度解讀
台北市長柯文哲昨再度提到環南市場「設局」，稱「有些事情，越解釋，越讓人家看破手腳」、「難道就這是所謂的有政府只作秀，是這樣嗎？」；聯合前指揮所指揮官王必勝今天回應，當天是記者會，不用過度解讀。
環南市場一夕之間暴增41確診個案，中央與地方2日早上在市場外共同舉辦記者會，說明疫情現況，過程中還爆發立委林昶佐遭市場自治會嗆聲事件，鬧得沸沸揚揚。柯文哲7日聲稱當天記者會是被「設局」，中央秀出聯繫時序後，柯又說「越解釋越看破手腳」，批政府只作秀。
對此，王必勝表示，當天就已經說好是記者會，沒有說是開會，到疫情爆發的地方開記者會說明疫情狀況，好像也沒有不對的地方，所以打從一開始就是這樣決定，強調「只是記者會，不用過度解讀」。
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