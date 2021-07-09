視察環南市場是引君入甕？柯文哲「設局說」好感度不減反增

文／閻芝霖

無黨籍立委林昶佐7月2日在指揮中心與台北市市長柯文哲聯合視察環南市場時，怒嗆柯文哲「講廢話」、「防疫太慢」，卻反被環南市場自治會長嗆「沒在做事」，也讓林昶佐聲量反超柯文哲。柯文哲在7月7日與中廣董事長趙少康直播時表示，中央「局都設好了，把我騙到那裡去」，柯文哲這個設局說引起超過1萬筆的討論，甚至讓他的網路好感度不減反增。

▲環南市場視察事件的三名政治人物，位居《網路溫度計》政治人物網路聲量排行榜前三名。

image source :網路口碑政治人物排行榜

柯文哲稱「被設局」聲量破萬筆！7月3日就有網友質疑

從《KEYPO大數據關鍵引擎》來看柯文哲設局說的聲量，在7月7日直播當天來到最高峰10,234筆，柯文哲向趙少康還原當天視察環南市場的狀況，他表示，中央堅持一定要在環南市場開會，他還疑惑「環南市場不是都封住了」，結果一去才發現麥克風都準備好了，看到陳時中拿出看板才知道「設局都設好了，引君入甕，把我騙到那裡去」，趙少康詢問柯文哲，林昶佐當天是去修理你的嗎？柯文哲也不避諱地表示「對啊」，並澄清自己跟環南自治會會長林勝東是第一次見面。

從聲量趨勢圖來看，其實在7月2日林昶佐在視察時怒嗆柯文哲後，網路上就出現質疑「設局」的聲音，到了7月3日有1,060筆討論，政論節目《正常發揮》以「林昶佐設局大嗆柯P，沒想到半途殺出『挺綠會長』程咬金」為題質疑設局，網路上也開始出現「陳時中跟林昶佐故意要設局弄柯文哲欸」、「中央不配合還設局坑殺」等言論。

▲在柯文哲親口講出「設局」之前，網路上就出現質疑「陳時中、林昶佐設局給柯跳」的聲音

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2021/07/01 - 2021/07/07)

7/6前好感度低迷！「設局說」大幅提升

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》查看柯文哲的網路正負評比（P/N值），自從7月2日視察環南市場事件發生後，好感度逐漸下滑，到了7月6日因黃偉哲抱怨「全國都在忍雙北」、柯文哲不贊成第七類疫苗施打等議題，讓他好感度更居低點0.32，卻在7月7日一席「被設局」的言論，好感度大幅提升，來到0.48。

▲柯文哲在環南市場事件爆發後原本好感度一路低迷，卻在7月7日一席「設局說」讓他好感度上升。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路正負評比(分析區間:2021/07/01 - 2021/07/07)

駁柯文哲設局說！指揮中心澄清：9：45與黃珊珊通話達成共識

針對柯文哲設局說，中央流行疫情指揮中心也澄清「沒有以開會名義設局召開記者會」並公布出當天的時程表，指揮中心表示，指揮官陳時中於7月2日9時45分，致電台北市副市長黃珊珊，雙方對成立聯合前進指揮所達成共識，並在環南市場現場召開記者會。

指揮中心強調，當日均依照指揮中心記者會程序，發布採訪通知，指揮中心幕僚抵達環南市場後，與台北市市場處高副處長確認記者會場地、流程及雙方出席人員，當日11時01分，台北市政府發言人陳智菡於台北市府群組發布採訪通知，說明柯文哲、黃珊珊皆會出席記者會； 11:20兩人抵達環南市場。

對此，台北市府發言人陳智菡則表示，台北市一直認為會先有會前會，再共同出來表示態度，沒想到是直接進行記者會，強調「雙方的理解有高度落差」。

image source:中央流行疫情指揮中心

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年07月01日至2021年07月07日。