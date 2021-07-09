嘉義市夜市13日復業外帶 攤商示範「3罩1消」防疫管制

中央延長三級警戒、適度鬆綁對夜市與傳統市場管制，嘉義市文化路夜市昨下午做擺攤防疫示範，業者依市府、中央防疫要求規範落實「3罩1消」(口罩、面罩、食物遮罩、消毒噴劑)，作為本月13日開放復業指標，嘉樂福、彌陀夜市也強調落實防疫，將在入口設人流管控，各攤營業也會採實名制，規範排隊距離、「外帶不內用」方式。

嘉義市文化路攤商自治會長林苗成說，攤商除了「3罩1消」，也 會準備QR Code ， 也鼓勵業者透過臉書推廣「先預約」，減少排隊群聚風險，但文化路夜市路口多，人流管制上比較困難，自治會仍在研議如何處理。

嘉樂福夜市經理吳佳靜表示，嘉樂福夜市範圍超過6000坪，本月13日開放後，將限制一個出入口，只要場內人流超過6000人就會管控。

嘉義市政府建設處連續兩天到三大夜市督導防疫措施，要求業者依照中央規範做防疫管理，建設處副處長羅資政說明，夜市防疫管理兩大管制「出入有管制」、「人流有管制」，飲食三大禁止「禁內用、禁試吃、禁邊走邊吃」，以及「從業人員自主健康及防疫管理與環境清消」等，作為開放有條件復業指標依據。

羅資政指出，三大夜市預計在13日復業，文化路夜市攤商、嘉樂福與彌陀夜市均將採取「外帶不內用」方式進行。建設處與衛生局將加強稽查，要求業者善盡防疫責任、莫成防疫缺口。