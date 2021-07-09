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3級再延適度鬆綁 民宿自主停業未打疫苗「凍末條」

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
新冠肺炎本土疫情爆發，民宿業大多自主停業，不接受客人，艱苦熬了近2個月，部分民宿業貸款負擔人事費，快撐不住了，圖為阿里山遊樂區空蕩。圖／讀者提供
新冠肺炎本土疫情爆發，民宿業大多自主停業，不接受客人，艱苦熬了近2個月，部分民宿業貸款負擔人事費，快撐不住了，圖為阿里山遊樂區空蕩。圖／讀者提供

中央疫情指揮中心宣布三級防疫再延長到26日，適度鬆綁，其中觀光旅遊可以上山，國旅組團及住宿限制人數；中華民國民宿協會全國聯合會總會長劉寧源說，新冠肺炎本土疫情爆發，民宿業大多自主停業，不接受客人，艱苦熬了近2個月，部分民宿業貸款負擔人事費，快撐不住了。

劉寧源說，嘉義縣民宿250間，全國9千多間，許多二代民宿經營者都是年輕人返鄉，有高學歷有衝勁活力，有如觀光業的「海軍陸戰隊，碰上疫情，大家配合防疫苦撐，民宿總會透過立委、觀光局行文衛福部，爭取為民宿業施打疫苗，保護自己也保護客人，至今無下文。

他表示，民宿業獲有觀光局4.0紓困，但補助杯水車薪，許多民宿雇員工、貸款，防疫三級沒有收入，又要支付貸款利息及人事費，中央疫情指揮中心昨雖宣布13日適度鬆綁，但室內仍維持5人、室外10人限制，民宿業自主配合防疫時間拉長「凍末條」，希望中央疫情指揮中心儘快同意讓民宿業員工打疫苗。

嘉縣文化觀光局說，疫情3級警戒，交通部雖未禁止旅宿業者營業，但禁止餐廳內用，很難安排住宿民眾三餐，間接導致旅宿業停業，中央防疫指揮中心對夜市、餐廳微解封，建議按照指引明訂防疫用餐規則，讓旅宿業能依餐廳空間大小，推估每日容納旅客，再接受民眾訂房，以免違反防疫規定。

民宿 疫情 觀光局

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