聽新聞
test
0:00 / 0:00

林昶佐紅到新加坡 外媒認證是網紅立委 還稱殺手變箭靶

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法委員林昶佐（右）日前視察環南市場時對台北市長柯文哲開砲，卻被環南市場自治會長林勝東（紅衣者）反嗆。記者余承翰／攝影
立法委員林昶佐（右）日前視察環南市場時對台北市長柯文哲開砲，卻被環南市場自治會長林勝東（紅衣者）反嗆。記者余承翰／攝影

無黨籍立委林昶佐日前在環南市場批評台北市長柯文哲防疫作為，卻被攤商連番嗆聲，事件持續延燒，甚至傳到新加坡去。新加坡發行量最大的華文報紙「聯合早報」7日就以「台網紅立委林昶佐，從殺手變箭靶」為題，用特稿方式專文報導。內容指出，林昶佐把演藝和政治做秀等量齊觀，這是很大錯誤，也是民進黨的迷思，希望用低成本方式，靠網路聲量贏得選票。

報導內容表示，搖滾歌手出身的台灣網紅立委林昶佐從殺手變箭靶，跟著中央首長聲討柯文哲防疫不力，卻被基層領袖當面嗆聲，上演「戲中戲、局中局」政治戲碼。

報導指出，當中央政府甩鍋台北市萬華區是疫情破口時，身為唯一在地立委的林昶佐沒力挺萬華已惹民怨，被嗆後短短四天內「罷免林昶佐」的粉絲專頁更獲3萬人點讚，但民進黨網軍還在為他護航，並攻擊身為綠營大樁腳的基層領袖。

報導也分析，林昶佐兩年前退出時代力量，宣布支持蔡英文連任總統，去年以無黨籍身份連任萬華立委，在立法院也與執政的民進黨亦步亦趨，被認為是民進黨「側翼」。

林昶佐 民進黨 網紅

延伸閱讀

柯文哲嗆中央設局、林昶佐害人害己 林昶佐回應了

網友問為何要捧陳時中LP？林昶佐這樣回應 承認私下常聯絡

柯文哲還原環南會議：陳時中把我騙去 林昶佐要修理我

林昶佐再戰北市疫苗分配 遭酸「對萬華生活圈不清楚」

相關新聞

林昶佐紅到新加坡 外媒認證是網紅立委 還稱殺手變箭靶

無黨籍立委林昶佐日前在環南市場批評台北市長柯文哲防疫作為，卻被攤商連番嗆聲，事件持續延燒，甚至傳到新加坡去。新加坡發行量...

口罩在台灣…不只防疫 還能順便政治表態

一年半來，戴口罩成為疫情生活的日常，但也因為口罩遮蔽看不到全臉表情，長久下來成為一種新形態的服裝，也成為政治人物重要的行銷宣傳工具。為了感念美、日贈送疫苗所特別製作印有兩國國旗意象「外交口罩」，不只大外宣也大內宣；民代今年過年更趁勢推出客製化口罩，當作拜年小物送給選民。這些口罩超越語言，不需要宣示，只要戴上就是一種「政治表態」。

AZ致死333人 國民黨：蔡英文7月催打令變「催命符」

蔡英文總統日前表示7月底要達到疫苗24至25%的覆蓋率。國民黨立院黨團晚間在臉書指出，截至7月7日，國人施打AZ 疫苗通...

國民黨主席選舉新進度！選務小組今開會做出四點決議

針對國民黨主席選舉延期與主席任期是否因疫情順延，選務小組今開會做出四點決議：三級解除後再討論期程；責成具立委身分的中常委...

海地總統遇刺全國戒嚴 外交部：領務暫停僑民均安

海地總統摩依士遇刺身亡，全國進入戒嚴狀態，外交部對海地維持紅色旅遊警示，台灣駐海地大使館人員暫時採居家辦公，並暫停對外領...

【重磅快評】環南「刺柯」羅生門？印證逆時中的下場

台北市長柯文哲說從萊豬事件到環南市場開會都被中央「設局」，蔡政府從府院黨部會到綠營側翼幾乎全面動員反擊，既清消又圍剿，於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。