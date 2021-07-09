林昶佐紅到新加坡 外媒認證是網紅立委 還稱殺手變箭靶

無黨籍立委林昶佐日前在環南市場批評台北市長柯文哲防疫作為，卻被攤商連番嗆聲，事件持續延燒，甚至傳到新加坡去。新加坡發行量最大的華文報紙「聯合早報」7日就以「台網紅立委林昶佐，從殺手變箭靶」為題，用特稿方式專文報導。內容指出，林昶佐把演藝和政治做秀等量齊觀，這是很大錯誤，也是民進黨的迷思，希望用低成本方式，靠網路聲量贏得選票。

報導內容表示，搖滾歌手出身的台灣網紅立委林昶佐從殺手變箭靶，跟著中央首長聲討柯文哲防疫不力，卻被基層領袖當面嗆聲，上演「戲中戲、局中局」政治戲碼。

報導指出，當中央政府甩鍋台北市萬華區是疫情破口時，身為唯一在地立委的林昶佐沒力挺萬華已惹民怨，被嗆後短短四天內「罷免林昶佐」的粉絲專頁更獲3萬人點讚，但民進黨網軍還在為他護航，並攻擊身為綠營大樁腳的基層領袖。

報導也分析，林昶佐兩年前退出時代力量，宣布支持蔡英文連任總統，去年以無黨籍身份連任萬華立委，在立法院也與執政的民進黨亦步亦趨，被認為是民進黨「側翼」。