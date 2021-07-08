AZ致死333人 國民黨：蔡英文7月催打令變「催命符」

蔡英文總統日前表示7月底要達到疫苗24至25%的覆蓋率。國民黨立院黨團晚間在臉書指出，截至7月7日，國人施打AZ 疫苗通報猝死人數高達333人，猝死率如此之高，但為了完成蔡英文指示的25%覆蓋率，就可以如此草菅人命。找高猝死率的原因都免了？疫苗「催打令」不是「催命符」。

國民黨團指出，施打AZ猝死的333人，相較於莫德納只有6人，差距如此之大。我國取得的AZ疫苗來自義大利廠、韓國廠、日本廠；泰國廠62.6萬劑昨天抵台，但這個AZ廠尚未取得WHO EUL認證，可是為了完成蔡英文指示7月底完成25%覆蓋率「催打令」，就可以如此草菅人命。

國民黨團強調，中央說買BNT 疫苗要「原廠」，但AZ疫苗現在沒有一劑是原廠。指揮中心應該告訴大家，每一批的施打猝死率是多少，不同廠比率相同嗎？難道有什麼不可告人的原因？食藥署疫苗打好打滿就可以不顧百姓死活？人命比催打令重要。