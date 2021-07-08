戴上「台日友好」口罩 高雄綠營回應日本贈疫苗心意

日本捐贈的第二批AZ疫苗今天下午送抵台灣，立委趙天麟率現任高雄市議員以及有意參選下屆市議員的擬參選人戴上「台日友好」口罩，同步在臉書發文感謝，回報日本友邦義舉。

日本上月贈送台灣124萬劑疫苗，今天追加113萬，總共237萬劑。今天下午，高雄市長陳其邁在防疫會議記者會戴上一款特製的「台日友好」口罩向日方致謝，民進黨黨部也發臉書串聯活動，戴上同款口罩表達謝意。

現任市議員林智鴻、江瑞鴻、李雅慧、黃文益、黃秋媖、鄭孟洳、李喬如、鄭光峰、陳致中、張漢忠、黃文志、韓賜村、陳明澤、范織欽，前議員蔡昌達、李雨庭，以及議員參選人林志誠、鄧巧佩、黃雍琇、李庭慧等人，在疫苗送抵國門的第一時間同步貼出戴口罩照片。