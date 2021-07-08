日本贈113萬劑AZ疫苗抵台 總統府感謝：印證台日友好

關於日本捐贈的第二批113萬劑AZ疫苗於今天下午順利運抵台灣，總統府發言人張惇涵表示，總統府誠摯感謝日本政府對台灣的再次協助，日本的「友情疫苗」不僅印證台日友好，也讓台灣人民再次感動。這批日本捐贈的疫苗，將在完成封緘檢驗程序後，投入後續疫苗接種計畫，對於防疫工作勢將有及時正面的助益。

張惇涵表示，蔡英文總統除再次誠摯感謝日本政府伸出援手外，也肯定外交團隊的辛苦努力，並感謝過程中幫忙奔走的各界人士。尤其，此時此刻，台灣與日本都仍面對疫情的挑戰，但在這一年多抗疫的過程以來，台日雙方都有共同的決心，也攜手共同合作抗疫，互為彼此的堅實後盾，這也證明台灣與日本真朋友的堅定友誼。

張惇涵表示，這又再一次證明，真朋友之間的互相幫助，會成為「善的循環」；也期盼台日「疫病退散」的心願能夠在共同努力下，一起成真。尤其是東京奧運開幕在即，期盼世界各國的好手，能夠在運動場上同場競技，讓全球疫情中展開的東京奧運，能增添為勝利奮鬥而努力不懈的運動家精神，振奮全世界。