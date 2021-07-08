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我2邦交國政局動盪 民眾黨：外交部應注意邦交關係

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
我友邦海地總統摩依士（Jovenel Moise）7日凌晨在自宅遇刺身亡。美聯社
我友邦海地總統摩依士（Jovenel Moise）7日凌晨在自宅遇刺身亡。美聯社

台灣友邦海地總統摩依士（Jovenel Moise）7日凌晨在自宅遇刺身亡，代理總理約瑟夫（Claude Joseph）宣布海地進入「戒嚴狀態」，另一個友邦史瓦帝尼近期也爆發反君主制的暴力抗議。民眾黨今呼籲外交部，應注意兩國政局變動下，對與我國邦交關係的影響。

民眾黨今發表聲明，首先對摩依士表示哀悼，並希望遭到槍擊而受傷的海地總統夫人能早日康復：針對兩國政局與經濟情勢不穩，可能會出現混亂局勢，外交部也應注意後續發展，以及政局變動下與我國邦交關係的影響。

民眾黨也表示，外交部應隨時掌握我方人員與僑胞情況，確保安全；兩國在台留學生，身心勢必受到衝擊，也請外交部、教育部給予必要的協助和關切。

外交部 海地 民眾黨

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