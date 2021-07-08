柯砲轟中央之後 蔡英文：全國目標一致「少爭吵多合作」

台北市長柯文哲最近將矛頭指向中央，指環南市場記者會是指揮中心指揮官陳時中設局，還嗆說要公布總統府疫苗施打名單。蔡英文總統今天在臉書上指出，克服疫情挑戰，是全國上下一致的目標，這個時候「少爭吵多合作」，繼續團結配合指引，在生活的便利和防疫的周全當中，一起找到新的平衡。

蔡總統說，日本政府提供的第二批113萬劑AZ疫苗，下午已經抵達了，再次謝謝日本的友情支持，我國會持續加速疫苗接種，提升台灣的集體防護力。今天另一個重要消息是，指揮中心已經宣布，三級警戒將會再延長到7月26日，但從7月13日開始，則會有條件適度鬆綁部分措施。

蔡總統說，「我想跟大家說，我們必須戰戰兢兢面對難纏的病毒，在每天還是有些不明感染源的案例下，還需要更多時間來達到降級的條件。不過，我也清楚，長時間、高強度的警戒，容易產生對防疫的疲乏。許多做生意的小商家，生計更是會受到影響。如果疫情已經趨緩，也該在符合防疫要求下做適當的調整。因此這一次，我們開始以分批逐步的方式，嘗試做出適度的鬆綁。」

蔡總統說，所有鬆綁的場所，都將是有條件鬆綁，也必須繼續遵守實聯制、出入口管制、人流管控降載等措施。出入場所的消費者，則必須維持社交距離，除飮食外全程戴口罩。