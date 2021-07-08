【重磅快評】3+11紀錄拿不出 陳時中秀北市通聯有夠快

最近遭到綠營側翼粉專及名嘴圍攻的台北市長柯文哲昨天接受媒體人趙少康專訪時展開絕地大反攻，親口證實上周五環南市場記者會就是被設局，綠營側翼到指揮中心從昨晚到今天輪番回擊。柯文哲下午再回應，中央跟地方要開設前進指揮所應該先開個工作會議，卻是到現場開了個記者會就跑掉，難道是有政府只作秀？柯文哲這席話有狠狠洩了蘇內閣的底，這就是蘇內閣一貫的風格，凡事先秀了再說。

行政院長蘇貞昌施政講求速效，但偏偏又太急躁、不務實。去年五月初，蘇貞昌開記者會宣布擴大紓困方案，宣布有工作但沒有納保的勞工，只要符合資格，就可以前往區公所請領1萬元的現金補助，記者會背板、圖卡照例製作精美。然而許多民眾前往區公所申請補助卻碰壁，引爆萬元紓困之亂，轉而在蘇貞昌的臉書貼文留言開罵，直呼區公所人員一問三不知，造成困擾。

原來公文都還沒有到基層執行單位的手上，蘇貞昌就急著開記者會。明明是自己急著表功鬧出大烏龍，結果他的女兒蘇巧慧卻在立法院利用質詢時大罵當時的衛福部次長蘇麗瓊，怪他們沒有準備好。這齣「公主救駕」的戲碼非但沒替老爸解圍，引來外界更大的負評，逼得蘇貞昌事後拉著當時還沒跌下神壇的衛福部長陳時中道歉。

這種有政府愛作秀的風格引發上行下效，蘇內閣中不少官員也是走「先秀再說」風格，農委會主委陳吉仲就是典型例子，往往還未經定案或是內部討論就急著宣布，經常讓底下單位困擾不已。

這次環南市場事件也是如出一轍，中央要跟台北市成立前進指揮所，第一件事不是先找執行單位台北市開工作會議，反而是大陣仗跑到現場開記者會，圖卡、麥克風架都準備好了，顯然有備而來。

柯文哲說自己本以為要到現場開會，找了幾個場地，都被中央否決，堅持要到當時封閉休市的環南市場，說自己被衛福部長陳時中「騙去」。指揮中心發言人莊人祥昨晚回應「桌子都沒有怎麼開會？」證明了中央從頭到尾只想開記者會，作秀兼修理台北市。照台北市副市長黃珊珊的說法，直到記者會隔天衛福部醫福會執行長王必勝才找台北市開會。先開記者會再開工作會議，這樣的順序對嗎？

但要是只單純作秀倒還好，更嚴重的是，這次很明顯就是一場鴻門宴，否則指揮中心何必通知無黨籍立委林昶佐到場？這就跟當初行政院操作冠軍牛肉麵一樣，柯文哲前腳參加完行政院會，時任行政院發言人的丁怡銘就在行政院內開記者會砲打冠軍牛肉麵使用萊牛，圖卡都做好了，結果兩次都引發嚴重自爆。

從昨晚柯文哲上完節目後，衛福部從莊人祥到今天王必勝、次長薛瑞元輪番回擊，到了下午，陳時中更是秀出他們與台北市通聯的時序表跟內容的手板資料，巨細靡遺。奇怪了，陳時中3+11的會議紀錄幾個月了拿不出來，要找出這種攻擊政敵的通聯紀錄跟內容倒是效率奇高，再次令人外界看到指揮中心選擇性公布的慣習。