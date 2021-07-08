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柯文哲：紓困還是公平就好 不要搞成雙標黨
台北市長柯文哲昨天上網路節目專訪，表示中央紓困8400億是亂花，柯文哲今天也表示，中央公布的紓困方案，地方政府是執行單位，紓困還是公平就好，不要搞成雙標黨。
另外，唐鳳版的疫苗預約系統將上路，有北市民覺得台北市的比較好用？對此，柯文哲說，7月16日唐鳳版要上線的話，應該還是要全國統一，「因為疫苗也在人家手上，也沒有理由特別去弄自己的版本」。
柯說，他只是覺得，要上線應該要早上，柯也抱怨，「台北市一開始網路預約，媒體名嘴罵成一片，奇怪，怎麼唐鳳系統要上線？」
柯也說，「北農環南大規模打疫苗，也是被罵聲一片，說不可以將打疫苗當作防疫手段，結果屏東出事也是一模一樣方法」，還是應該科學態度面對問題，應該理性務實面對，其他則沒有特別意見。
副市長蔡炳坤表示，中央與地方昨天傍晚開會討論相關細節，接下來第九類、第十類疫苗施打，會由中央透過他們的預約系統處理，目前台北市從第一至第八類，施打對象針對65歲以上長者，會在7月15日之前告一段落，下一段落會依照中央的時程。
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