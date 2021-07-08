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設局說？黃珊珊：王必勝說指揮官堅持去環南「站著講就好」

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
黃珊珊說，柯文哲一直是被通知要去開會。她收到的訊息，也是中央要來開會討論成立前進指揮所，但王必勝上午10點多發簡訊來，表示指揮官堅持要去環南市場現場，站著講就好」。她覺得有點錯愕。圖／引用直播
黃珊珊說，柯文哲一直是被通知要去開會。她收到的訊息，也是中央要來開會討論成立前進指揮所，但王必勝上午10點多發簡訊來，表示指揮官堅持要去環南市場現場，站著講就好」。她覺得有點錯愕。圖／引用直播

台北市長柯文哲昨嗆中央，環南市場開會一事被「設局」，中央今天則還原當天狀況，表示7月2日當天有告知要開記者會。台北市副市長黃珊珊今天拿出當天聯繫的相關時序表說明，黃珊珊說，柯文哲一直是被通知要去開會。她收到的訊息，也是中央要來開會討論成立前進指揮所，但王必勝上午10點多發簡訊來，表示場地要簡單一點，王必勝還回「指揮官堅持要去環南市場現場，站著講就好」。黃說，她當時一頭霧水，站著講開會？覺得有點錯愕。

黃珊珊今天在防疫記者會中表示，7月2日爆發環南PCR篩檢出41例確診，當天從半夜開始處理，包括攤商只出不進、封癱等措施，黃珊珊說，她上午7點到達環南現場看清潔消毒狀況，也通知了醫福會執行長王必勝，王跟她說「我知道了」。

黃珊珊說，她之後就回市府向柯市長報告，的確在上午9點45分時，接到衛福部長陳時中的電話，她並將電話交給市長柯文哲，當時陳時中說，11點要去環南這邊，討論是否成立前進指揮所，當時約定上午11點半一起開會討論，由北市府找場地，重點是要展現雙方態度，中央地方願意一起合作。

黃珊珊說，她當時第一時間聯絡民政局，因環南已封起來，沒有會議室可以開，當時第一時間找民政局約定了萬華區公所禮堂，上午9點57分，也接到農委會主委陳吉仲電話，陳表示需要地址，也將地址傳給陳吉仲，北市府的規畫，都是應該部長要討論成立聯合指揮所細節。

黃說，但後來，王必勝上午10點多發簡訊來，表示可能場地要簡單一點，黃說，她當時回答王已經找到區公所場地，王必勝則回「指揮官堅持要去環南市場現場，站著講就好」。黃珊珊說，她當時聽到站著講就好也一頭霧水，心想「站著講怎麼開會？」

黃說，因對方堅持，她也回好，黃珊珊說，她收到的訊息，就是中央要來開會討論前進指揮所，也借了場地，後來接到王必勝簡訊，表示「他們只要在環南就好，還說站著講就可以，當時覺得有點錯愕。」本來以為兩方要坐下來討論，節果當天開完記者會，一下子也一轟而散。直到第二天，才跟王必勝坐下來討論執行細節，因事態嚴重，北市府也希望說明細節。

另外對於當天上午，其實經濟部中辦也有通知台北市市場處，表達衛福部、經濟部、農委會都會去巡視，為何柯文哲還說不知道？黃珊珊，幕僚從頭到尾都是向市長報告，要去禮堂開會。

黃珊珊說，後來中辦有回報，媒事組就直接聯繫，後來她也通知，「他們堅持要在環南市場站著說」，因當時不知道為何堅持一定要到環南市場站著說，所以市長直接到現場，黃說，「不是柯市長事先知道，柯文哲一直被通知是要去開會。」

黃珊珊 王必勝 環南市場 柯文哲 陳時中

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