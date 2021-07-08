補強紓困缺漏 綠委：不要訂定奇怪的門檻

行政院推出紓困4.0方案後，各界檢討聲浪不斷，民進黨多名正國會派系的立委今也舉行記者會呼籲，執行細節還有很多問題要解決，行政團隊應隨時滾動檢討，立委莊競程更表示，「不要訂定奇怪的門檻、不要漏接受到疫情影響的人」。

民進黨正國會派系立委陳亭妃、莊競程、陳秀寳、陳歐珀、陳瑩、蔡適應今共同舉行「救急要到位，紓困更全面」線上記者會。陳亭妃說，雖然紓困4.0已經有增加對象，但還是不夠，資格和限制都應擴大放寬，其中幼兒園、補習班受衝擊很大，應加強紓困，觀光產業在解封後的復甦，也要開始提出振興方案，民生部分則應維持取消夏季電價、油價凍漲。

陳秀寳認為，衛福部急難紓困方案有滾動檢討，但民眾以家戶為單位申請後，個人不能再請領其他補助，對於3人以上家庭非常不足，建議行政院推出「其他以家戶為單位或的減免水電費補助方案」降低生活支出；陳瑩呼籲，勞動部應針對受衝擊企業員工，從寬列入投保薪資2.4萬元以上的勞工紓困補助，營收衰退五成的企業可能也有減班減薪狀況，勞動部應深入了解與檢討。

莊競程說，他的訴求是「二不三要」，「不要訂定奇怪的門檻、不要漏接受到疫情影響的人」，貸款是救急且未來要還款，不宜跟補助門檻一樣複雜，另外紓困「要審視、要快速、要及時」，建議成立平台讓民眾一次看清楚，自動擇優補助。

蔡適應也說，紓困貸款是要還的，跟直接補助不一樣，所以政府或銀行應給予更寬鬆的認定和協助，進一步考慮申請時間延長、金額斟酌放寬；陳歐珀表示，「政府挺企業，企業挺勞工」的政策目的，依企業正職員工數計算金額，可能忽略企業與員工合作的多元形式，經濟部應強化紓困措施，並適度提高企業貸款額度、營運薪資補貼及原貸款年限延長。