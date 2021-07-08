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健身房開放、幼園與補習班卻不能去 教育部曝決策原因

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父母返工作崗位孩子怎麼辦？綠委：盡速研議鬆綁策略

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委林宜瑾。圖／林宜瑾辦公室提供
民進黨立委林宜瑾。圖／林宜瑾辦公室提供

「全國疫情警戒第三級」將再延長到7月26日，各級學校、幼兒園補習班，以及兒童課照中心的停課狀態將持續，民進黨立委林宜瑾說，希望中央即日起應儘速研議各級學校、幼兒園、補習班，以及兒童課照中心、托嬰中心的適度鬆綁策略，以在教職員陸續施打疫苗、形成教師端防護網後，即時祭出復課防疫指引。

林宜瑾說，像是要求減收學生、嚴格執行全員戴口罩量體温、加強環境清消，並且桌面須有隔板、機構人員定期快篩等，都是可以研究的方向。

林宜瑾表示，各級學校、幼兒園、補習班，以及兒童課照中心的停課狀態，將隨三級警戒的延長而持續，托嬰中心也是原則暫停托育服務。在這樣的狀態下，工作、照顧兩頭燒的家長們非常需要政府的奧援，創造對孩子與家長來說的雙贏環境，不再讓家長默默吸收有形、無形的防疫成本。

林宜瑾指出，由於指揮中心今日同時也針對特定業別宣布「適度鬆綁措施」，可以預見許多家長將回到工作崗位，0-6歲孩子的照護需求以及學齡兒童的學習成長，都急需政府一一正視與解決。

她強調，政府應即刻研議防疫指引讓機構遵循，以保障孩子受教權，並讓家長們安心工作。她將持續和中央溝通協調，努力爭取防疫長期抗戰中，經專家評估既有效防堵疫情，又能緩解孩子與家長焦慮的「安心復課方案」。

幼兒園 補習 托嬰

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