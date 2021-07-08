新北昨日篩檢陽性0　侯友宜：可見廣篩發揮功能

新北市總篩檢量超過17萬人，市長侯友宜表示，昨天篩檢陽性0，可以看出廣篩發揮了既定功能，是非常重要的指標；針對疫苗施打部分，新北市開放65歲以上長者在10至13日分批開放預約施打疫苗，侯友宜表示，希望在7月15日前讓65歲以上長者都打疫苗。

侯友宜表示，截至昨天統計，篩檢量17萬929人，快篩陽性1219人，陽性率0.7，昨日（7號）篩檢量4496人，自述有北農、環南市場接觸史有165人，全數陰性、沒有陽性，從上周四到昨天，兩次篩檢陽性0，其它都在個位數，新北在隱形傳播鏈監測中有效控制、穩定疫情，可以看出新北廣篩發揮了既定功能，確診個案數非常低，是非常重要的指標。

侯友宜表示，市府昨天針對三重湯城園區啟動精準疫調，全區再度篩檢，篩了914人，全數陰性，今天起須持陰性證明入場，針對場域篩檢確認場域乾淨；至於新北家禽合作社前兩次PCR都是陰性，今天第三次篩檢，總計要篩檢600人，截至中午統計篩了483人，篩檢還在進行當中，入場要持有PCR或是已施打疫苗證明，實聯制、戴口罩及面罩，每4小時進行場域清消、屠宰前後加強消毒。

針對新北市莫德納疫苗接種，侯友宜說明，今天施打70歲以上長者，預約人數16458人、完成接種16209人，接種率98%，接下來會把施打年齡往下放，不限戶籍皆可接種，第二階段為67歲以上長者，預約時間為7月10日早上8點至晚上8點、11日早上8點至下午5點，接種時間為12、13日；第三階段為65歲以上長者，預約時間為7月12日早上8點至晚上8點、13日早上8點至下午5點，接種時間為14、15日，接種地點為中大型接種站、各區衛生所、醫療院所及合約診所總計327處，依照年齡順序施打疫苗。

侯友宜表示，希望在7月15日前讓65歲以上長者都打疫苗，民眾可上新北市疫苗接種網站或QRcode預約，或是區公所、里幹事及里長就近協助，也可打區公所專線電話，或是可上35家醫療院所網路預約、232家合約診所可電話預約。至於1至5類的公費對象、包含孕婦皆採線上預約，接種地點包含29區衛生所及35家醫療院所。