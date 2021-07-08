疫苗幫中國擦脂抹粉？柯文哲嗆：不要把政府搞得像義和團

台北市長柯文哲昨天表示，中央因意識型態，不願意向上海復星採購BNT疫苗，立法院民進黨團反批，不要倒果為因，幫中國擦脂抹粉、合理化中國對台灣的政治打壓。對此，台北市長柯文哲今天嗆，國家當然有宣傳，但不要把政府搞得得像義和團一樣。

柯文哲昨天嗆中央，上海復星那件事他有意見，柯說，「我們常常衣服拉起來看，有多少大陸製？拜託，台灣一年跟中國大陸進口多少貨品？為什麼那個可以，這個不可以？」柯嗆中央，「意識形態一個程度就可以，太過頭了，甚至牽扯到台灣人民生命，還牽扯意識形態，這實在太過分。」

對於民進黨團反批柯文哲幫中國擦脂抹粉，柯文哲今天說，小英總統應當相當熟悉國際貿易，對於這種國商品代理權的問題，怎麼運作？小英總統應該都曉得，他倒覺得，國家當然有宣傳，但不要把政府搞得得像義和團一樣，對國家發展是很不好的。