藍委紀念七七抗戰 披露退軍援助泰緬僑生善行

昨日是「七七抗戰」84周年，國民黨立委陳以信以一名出身雲南反共救國軍退將所題「民族血恨何時休，日日年年憂」的詩詞，在臉書貼文紀念抗戰紀念日，同時披露退軍援助因疫情陷入困境僑生的善行。

陳以信以「紀念七七抗戰84周年」、「泰北將軍捐輸救援緬甸僑生」為題在臉書貼文表示，民國87年7月7日、蔣少良將軍在盧溝橋寫下：「血水流、淚水流，流到盧溝古橋頭，血淚仍湧流，恨未消、志未酬，民族血恨何時休，日日年年憂」。陳以信以蔣少良這首詩，紀念七七抗戰84周年。

陳以信貼文指出，蔣少良出身雲南反共救國軍，民國50年國雷演習時，25歲的蔣少良自異域來到台灣，成為陸戰隊軍人，守在外島最前線，後入三軍大學海軍學院，曾任烏坵少將指揮官，是真正的孤軍之光、泰北之光。

陳以信說，由於三級疫情嚴峻，部分緬甸來台僑生陷入困境，他與孤軍後裔友人募集一些物資幫助他們。年歲已高的蔣將軍在報導上看到，特別主動與他聯繫，也與李正銘、李光明、段天才、馬有福等當年幼年兵來台的舊部，捐贈數萬元泰緬物資，給同是孤軍後裔的緬甸僑生。部分物資日前寄到莊敬高職，有辣椒餅乾、波羅蜜乾果、泰國泡麵。他說，這是善的循環。

陳以信表示，蔣少良告訴他，所為只是「行其力之所能，求其心之所安」；李正銘等舊部也說，當年他們11、12歲輾轉經由緬甸、泰北、清萊撤退來台，有幸念了陸官、憲兵專科班，服役到上校退伍，很感念國家對他們的照顧。

陳以信說，其實當年是國家對不起他們，該向孤軍們說感謝的是我們。