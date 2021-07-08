設局說被打臉 柯文哲再嗆：有政府、只作秀？

針對環南市場開會被設局的羅生門，台北市長柯文哲今天再嗆中央，當天中央只是要來開記者會？沒有工作會議？開完記者會就跑掉？這就是所謂的「有政府、只作秀，是這樣嗎？」「要跟全國老百姓講，當天只有一個目的，就是開記者，其他不做就跑掉？」

柯文哲嗆，有些事情，越解釋會越讓人家看破手腳，尤其市府因應北農、環南市場疫情，一天做了七千多例大規模PCR，他還記得當天凌晨一點多被叫起床，表示環南PCR陽性有41例，一整夜都在做事，包括只出不進、封癱等細節。

天亮以後，中央的確有電話說，要開聯合前進指揮所，不過柯表示，他當時想，不管中央是關心，還是想要幹什麼，一下子檢出PCR陽性41例總是大事，但若中央要成立聯合指揮所，總是要開工作會議，核心成員是誰？怎分工要講清楚，但總不會說，中央今天出來講面對這件事，只是要來開記者會？沒有工作會議？開完記者會就走了？

柯嗆，這就是所謂的「有政府只作秀，是這樣嗎？」「要跟全國老百姓講，當天只有一個目的，就是開記者，其他不做就跑掉？」

柯文哲說，前進指揮所北市府是執行單位，還是要看可行不可行，他也非常清楚，整個疫情趨緩，當然解除後，沒有打疫苗下，還是很容易復發，但看每天電視名嘴談話，疫情趨緩就是追究責任，政治上大家都曉得，但還是要解決問題。

柯再嗆，但當天若唯一目的就是開記者會，也不開工作會議，開完記者會就要跑掉嗎？就是樣嗎？他不想講太多。