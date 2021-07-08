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影／柯文哲稱被騙到環南市場 周玉蔻轟：說謊 人格破產

聯合報 / 記者 陳筠青／即時報導
台北市長柯文哲7月7日與趙少康直播對談，指7月2日到環南市場，是「被中央設局」。周玉蔻7月8日在節目中痛批柯文哲說謊，根本是「人格破產大爆發」。圖／翻攝YouTube周玉蔻《新聞放鞭炮》
台北市長柯文哲7月7日與趙少康直播對談，指7月2日到環南市場，是「被中央設局」。周玉蔻7月8日在節目中痛批柯文哲說謊，根本是「人格破產大爆發」。圖／翻攝YouTube周玉蔻《新聞放鞭炮》

北市環南市場最近爆發疫情，指揮中心與北市府在7月2號前往視察，萬華區無黨籍立委林昶佐當天嗆聲柯文哲，但反遭環南市場自治會長林勝東痛罵。台北市長柯文哲昨晚與媒體人趙少康直播對談，柯指這是中央設局，把他騙到環南市場。指揮中心發言人莊人祥也無奈回應，早就通知北市府，不知柯市長為何這樣說？資深媒體人周玉蔻痛批柯文哲說謊，根本是「人格破產大爆發」。

周玉蔻表示，柯文哲說他有總統府打疫苗的名單可以公布，她痛批柯文哲自己不公布好心肝與振興醫院的名單，反而去扯總統府的名單。周玉蔻說，柯文哲以為他會變成深藍教主，以後乾脆民眾黨跟國民黨結合；但她用良心發誓，藍營的人、外省人不會投票給柯的。她要柯文哲少往自己臉上貼金，就算趙少康訪問柯，「也是一邊訪問你，心裡一邊瞧不起你的」。

對於柯文哲稱「被中央設局」一事，周玉蔻痛批柯是「人格破產大爆發，就像一個胡亂告狀的小孩」。她指台北市議員簡舒培釋出的影片顯示出，柯文哲比較早到場，他跟黃珊珊、跟會長討論之後，陳時中等人才抵達。而莊人祥也有澄清，早就通知台北市政府要去環南開記者會，而且他們不知道柯文哲會去，「是柯文哲還拉了林勝東去，大家才說他把林勝東拿去放狗咬人嘛」。

周玉蔻還秀出一張照片，指柯文哲稱7月2日那天是第一次看到林勝東，但柯其實在去年7月25日就在環南市場跟林勝東見過面，她說柯文哲「愛說謊」，除了喊話柯媽媽「小心一點喔，妳兒子好像生病了」，也質疑趙少康「你做節目做那麼久，你不知道他在胡扯嗎？還假裝一本正經，心裡面，你不會有OS嗎？」

柯文哲 北市 周玉蔻

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