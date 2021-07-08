柯文哲稱環南市場記者會是「設局」 指揮中心列時序澄清
台北市長柯文哲昨聲稱，環南市場爆出41例確診，7月2日中央與地方開記者會是「設局」。指揮中心指揮官陳時中則特地在指揮中心記者會澄清表示，當天開記者會有跟北市府有達成共識，「我跟市長、副市長都有通過電話，所以成立聯合指揮中心」。指揮中心態度一樣，發掘、面對、解決問題，就是共同承擔，希望不管是市場或社區疫情可以及早控制。
指揮中心則列出當天相關時序，9時45分陳時中致電副市長黃珊珊，黃副市長將電話轉交給柯文哲，陳時中與柯文哲直接通話，雙方對成立聯合前進指揮所達成共識，並在環南市場現場召開記者會。
10時左右農委會主委陳吉仲親自致電黃珊珊，並於第二通電話中明確告知黃珊珊，陳時中、經濟部部長王美花和自己將到環南市場召開記者會，並邀請黃珊珊出席；黃珊珊表示柯文哲也會出席。
10時47分指揮中心發布採訪通知，北市府也於11時01分也發布採訪通知，說明柯文哲、黃珊珊皆會出席記者會； 而兩人於11時20分抵達環南市場。
對於柯文哲表示，指揮中心當天帶著手板有備而來。陳時中則 再度「有備而來」，在記者會拿出當天帶到環南市場的手板表示，帶手板為了跟大家說明清楚，尤其事態緊急一定要第一時間要跟大家解釋清楚。
他強調，「第一時間地點在哪我也不知道由農委會幫忙，還有公關人員聯繫」。而中央和地方要開始行動時，就表達中央跟地方要一起面對問題，「沒有設局不設局」。
另針對疫苗預約系統，陳時中也表示，「不知有什麼誤會」，但政委唐鳳也都有持續和大家開會。北市除了6月10日未派員開會外，17日、18日、25日都有派員參加。另6月28日至7月2日的封閉測試，北市府也有派員參加，7月4日上午唐鳳也與柯文哲本人視訊會議。
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