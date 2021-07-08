柯文哲指控環南市場遭設局 薛瑞元：有損他高智商形象

行政院今舉行院會，媒體在會後記者會問及柯文哲的「設局說」，薛瑞元表示，柯文哲說自己被設局，其實有損柯高智商的形象。事實上在環南市場的這個案子裡，是透過大數據、精準疫調的資料分析，判斷環南市場有群聚的情況，需要更積極介入的措施。

薛瑞元表示，相關介入，包括普遍的篩檢，做好分流、隔離，以及個案的安置。為此，中央流行疫情指揮中心決定必須介入，與台北市政府一起成立前進指揮所，指揮官陳時中事前也親自打電話通知北市副市長，「市長也知道」。

薛瑞元也表示，當日抵達環南市場，事實上柯市長是比指揮官陳時中還早在場。