柯文哲轟政府鬥上海復星 民進黨團：別幫中國擦脂抹粉

台北市長柯文哲昨上媒體人趙少康專訪時說，執政黨因「大中華代理區」為由不願向上海復星採購疫苗，轟執政黨堅持意識形態鬥上海復星。民進黨立法院黨團今天指出，柯文哲每次都要製造對政府的不信任，台北市政府既然覺得被惡意資訊扭曲會不公平，也希望柯文哲不要帶頭放假訊息，「甚至幫中國擦脂抹粉！」

民進黨立委鄭運鵬指出，衛福部在採購政府上海復星所宣稱有代理權的德國BNT疫苗，衛福部長陳時中曾說過，一月的時候雙方合約都送到德國原廠，只是因為「我國」名詞更改為「台灣」，被德國原廠已讀不回。這裡是不是有沒有上海復星的角色，其實不是政府考慮的重點，是上海復星跟中國在後面阻止，德國原廠無計可施，並沒有人在排斥上海復興角色，陳時中也說尊重商業機制。

鄭運鵬說，台北市長柯文哲是搞不清楚狀況，或者是對中國代理商特別有優惠？但很遺憾柯文哲對這件事有自己想像，一直覺得中國上海復星很委屈，這是他資訊上態度要調整，並不是政府單方面問題，美國白宮發言人也指出，了解中國在台灣疫苗採購給很大障礙，這是國際上認知 。

黨團書記長羅致政說，如果上海復星真的擁有大中華代理權，BNT德國原廠根本不可能跟台灣接觸談判，但談判這麼久甚至最後簽訂合約，最後是因政治因素被翻掉，所以商業機制根本不是問題，但中間殺出政治干擾，國台辦還密集性的為上海復星的的大中華代理來發言。

羅致政說，希望柯文哲不要倒果為因、幫中國擦脂抹粉，合理化對台灣政治打壓，AZ、莫德納疫苗採購都沒有BNT情況，背後就是政治因素，不要故意去遮掩。

黨團幹事長劉世芳說，購買BNT疫苗事情，政府都非常感謝鴻海創辦人郭台銘和慈濟願意不辭辛勞，在法律上也在德國協助下，認為出現曙光，有正向發展，陳時中在乎的是疫苗品質，是否由德國原廠授權代理，也尊重國際商業機制尊重處理，中國疫苗只有非常少數的人施打，政府也不會阻止到對岸施打，跟意識形態完全無關。