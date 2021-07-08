柯文哲稱民進黨強盜分贓 綠委反擊柯搶劫

台北市長柯文哲昨天在媒體人趙少康專訪時說，8400億元紓困金是亂花，並說跟民進黨分手是從前瞻計畫開始，覺得民進黨是一群強盜在分贓，分不到就知道不是自己人。民進黨立委鄭運鵬說，前瞻基礎建設計畫，重點就是「基礎建設」，台北市歷年的捷運、鐵路地下化、基隆河等基礎建設，中央早已以兆元協助，台北就是「首都」，只有優待，沒有虧待。

鄭運鵬說，其他縣市到現在還要計較統籌分配款，民進黨執政之後，以特別預算讓其他縣市跟上腳步，這叫強盜分贓，那台北市算是「合法搶劫嗎？」、「首都市長可以有點榮譽感、自識感嗎？」

黨團幹事長劉世芳說，提醒一下柯文哲8400億元，「你沒搞清楚狀況」，前面4200億元是去年通過的紓困預算，後面的4200億元在這一次臨時會通過的只有2600億元，其中大約700億元左右做疫情控制、疫苗購買和相關億戶控制行為。

劉世芳說，1800億元左右是要給真正紓困的人，包括很多第一線的小店、餐飲、勞工等將近1000萬左右人口，照顧的人也不分戶籍，既不會經過台北市政府，也不會經過中央政府，受到勒令停業的小公司、店舖平安度過疫情，真正紓解困境，這才是我們在乎的。

黨團書記長羅致政說，柯文哲市長最近說法前後矛盾不符事實，大家關心防疫做法，他卻砲火四射、口水亂噴，對防疫沒辦法幫助，大家都關注台北市疫情，提醒柯文哲各縣市都在清零時，不要上媒體做無端指控，在市政在防疫花更多時間。