柯文哲稱被「設局」騙去環南 林靜儀秀證據回嗆：你先到的欸！

台北市長柯文哲自稱近來頻成為民進黨箭靶，昨天在網路節目專訪中火力全開，反擊蔡政府。他說，從萊豬事件到這次環南市場開會，都是中央設計「請君入甕」的局。民進黨前立委林靜儀臉書表示，柯稱自己被騙去環南市場，但根據現場直播紀錄，是柯文哲先到場的，質疑柯的說法有問題。

林靜儀表示，根據媒體架設的直播紀錄顯示，2分36秒時柯文哲到場；2分36秒到7分49秒時，柯文哲團隊和環南會長討論事情；7分49秒時，農委會主委陳吉仲與經濟部長王美花到場；最後9分22秒時才是衛福部長陳時中與醫福會執行長王必勝到場。林靜儀批評，柯文哲不要一開口就說謊。

林靜儀先前也疑似因不滿柯文哲用疫苗處理北農疫情，批評「你當疫苗是事後避孕藥，事先沒戴罩，打了就有效？」引起討論。有網友留言問「所以，病毒是誰放進來的」；林靜儀回應，「一輩子當魯蛇怪爸爸當年沒戴套嗎」，此話一出，再度引發爭議。