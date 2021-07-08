罷免立委陳柏惟投票日是否改期 刪Ｑ總部遞陳情書

中央選舉委員會曾說明，有關立委陳柏惟罷免案是否改定投票日期，中選會預定於7月16日提會討論，提罷免案的刪Ｑ總部今到中選會遞交陳情書表示，他們帶著近4萬個連署人的擔憂期待，將這份陳情書遞交，希望中選會知所進退。

刪Ｑ總部表示，他們希望防疫優先的訴求並無衝突，中選會將要在7月16決定延期於否，提出訴求必然是在中選會開會前提出，這才能夠讓中選會的各位委員更清楚明白台中第二選區選民的擔憂。

刪Q總部表示，目前疫情嚴峻，後續情勢也不明朗，這次罷免投票於情、於理、於法都沒有不延後的道理，全體中選會委員也都各界翹楚，更肩負辦理我國最高選舉、罷免及公投業務之重責大任，目前地方上已經出現相當大的輿論反彈，不論因為法制程序或其他因素，多數人都希望罷免投票能夠比照公投延期。

罷免案領銜人楊文元表示，作為領銜人他今天帶著的是近4萬個連署人對疫情的擔憂與對中選會的期待遞交這份陳情書給中選會的主委、委員及各位委員和同仁，期望主委和副主委以及全體委員認真思考，畢竟若造成群聚破口，是各界所不樂見，莫因一時錯誤的決策，陷我臺中市第二選區之選民於不復深淵，疫情當前，知所進對。

中選員會曾說明，有關立委陳柏惟罷免案是否改定投票日期，中選會預定於7月16日討論，中選會7月2日公布罷免成案，並公佈投票日期在8月28日。