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3Q罷免投票遇疫情延不延？陳柏惟提2點立場回應

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
中選會7月16日提會討論是否改訂立委陳柏惟罷免案，陳柏惟昨天在臉書回應，一、「我從來沒有試圖影響投票日期」、二、「我是今日表決中唯一的當事人」。本報資料照片
中選會7月16日提會討論是否改訂立委陳柏惟罷免案，陳柏惟昨天在臉書回應，一、「我從來沒有試圖影響投票日期」、二、「我是今日表決中唯一的當事人」。本報資料照片

中選會上周宣布公投因疫情延至12月18日，台灣基進立委陳柏惟罷免案原暫定8月28日投票，並將在7月16日提會討論是否改訂投票日。立院昨表決是否召開臨時會修正公投法，提罷免案的刪Q總部領銜人楊文元今天到中選會陳情盼以防疫優先。

對此，陳柏惟昨天透過臉書表達二點立場，他「從來沒有試圖影響投票日期」，一切以防疫指揮中心的指導原則為準，不會在任何情況試圖破壞遊戲規則或改變日期，「因為我是當事人」。

陳柏惟表示，疫情期間地方團隊在地方服務穩扎穩打，讓民眾有感，辛苦而快樂著；無奈中國黨卻在疫情期間，不顧人民健康，不斷講幹話來博取鎂光燈焦點，因此，在這裡跟各位有智慧的台灣公民報告兩件事情。一、「我從來沒有試圖影響投票日期」、二、「我是今日表決中唯一的當事人」。

陳柏惟指出，依選罷法規定，罷免案成案後需於20至60天內投票，國民黨不斷扭曲法規，利用黨籍立委在立法院召開公審，試圖改變投票日期。

他批評，這是繼1994年被罷免人韓國瑜修罷免案後，國民黨再次在罷免進行中修罷免法，「一次是綁在一起、一次是不能綁在一起，左右搖擺，毫無立場可言」。

陳柏惟說，「我不會用任何方式影響投票日期」，8月28日也好、延期也好，一切以防疫指揮中心的指導原則為準，「我不會在任何情況試圖破壞遊戲規則或改變日期，因為我是當事人」。

對於立法院昨天召開談話會表決是否召開臨時會修正公投法，陳柏惟說，支持移轉投票，但反對重要議題用草率的方式解決，他是立法院唯一當事人，因「利益迴避 」缺席昨天的投票，無涉不在籍投票的任何立場，只有缺席才是保障選區民眾在現行法律最大的投票利益。

中選會7月16日提會討論是否改訂立委陳柏惟罷免案，陳柏惟昨天在臉書回應，一、「我從來沒有試圖影響投票日期」、二、「我是今日表決中唯一的當事人」。圖／立委陳柏惟提供
中選會7月16日提會討論是否改訂立委陳柏惟罷免案，陳柏惟昨天在臉書回應，一、「我從來沒有試圖影響投票日期」、二、「我是今日表決中唯一的當事人」。圖／立委陳柏惟提供

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