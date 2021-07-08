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高喊民主人權 卻不尊重人命？

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導

台灣染疫死亡已超過700人，死亡率高達4.68%，遠高於全球平均，至今卻無人因防疫疏失導致的人命喪亡負責。本報採訪一名陸配泣訴和先生兩人染疫所遭遇困境，對照她親戚在中國的防疫過程，令她對台灣政府保護人命的疏漏大感失望。高喊民主人權的台灣政府未能更重視人命保障，顯得相當諷刺。

往昔執政懂敬天畏民

往昔，台灣的民主不是這樣輕忽人命的，為政者尚懷有敬天畏民之心。蔣經國治理下的「有限民主選舉」時期，在1983年8月發生台中豐原高中禮堂倒塌，造成26名學生死亡、多人受傷，擔任省教育廳長的黃昆輝立刻負責下台，當時的總統是蔣經國，省主席是李登輝。

2000年7月八掌溪事件，正處第一次政黨輪替陳水扁上台不久，4名勞工因行政體系的推諉枉死，行政院長唐飛在兩天後釐清事實，本欲負責下台，但副院長游錫堃為顧及內閣才剛上任的穩定性，決定自請下台。2009年8月，發生八八水災，造成小林村滅村事件，全數600多人死亡，劉兆玄內閣9月即總辭。

政黨再輪替人禍多

然而政黨再次輪替後，2018年10月發生普悠瑪事故，造成18人死亡、215人輕重傷，初始除了台鐵局幾位基層人員遭地檢署以「過失致死」起訴，內閣無人負責；遲至12月1日地方選舉過後，交通部長吳宏謀提出口頭請辭才獲准。

普悠瑪事件後，行政院成立國家運輸安全調查委員會，但今年4月2日仍發生大魯閣號事件，造成49人死亡，247人輕重傷，傷亡更高於普悠瑪號，不少輿論批評交通部的改革僅是表面功夫，交通部與行政院都需負起政治責任，隨後部長林佳龍為負起政治責任於15日請辭獲准。

責任政治何在？

民主憲政最基本的價值是保障人民生命安全。台灣過去的政權會重視社會大眾的生命與觀感，是因為知道「水能載舟也能覆舟」；但於今，因防疫的重大疏失造成的疫情爆發、疫苗採購問題百出，以致台灣因染疫的死亡率是全球平均兩倍多；施打疫苗致死率也偏高，這近千條人命喪失，至今無人負責。

今天不少位居權位者，似乎應驗了台灣的一句俚語：「一皮天下無難事」，台灣至今的民主發展，如果只會造成主政者失去敬天畏民之心，恐引發人民反撲。

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普悠瑪號 行政院 內閣

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