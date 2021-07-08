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柯文哲嗆中央設局、林昶佐害人害己 林昶佐回應了

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
立法委員林昶佐(右)日前視察環南市場時對台北市長柯文哲開砲，卻被環南市場自治會長林勝東(紅衣者)反嗆。記者余承翰／攝影
立法委員林昶佐(右)日前視察環南市場時對台北市長柯文哲開砲，卻被環南市場自治會長林勝東(紅衣者)反嗆。記者余承翰／攝影

台北市長柯文哲昨接受中廣董事長趙少康專訪時表示，從萊豬事件到環南市場開會，都是中央設計「請君入甕」的局，並酸無黨籍立委林昶佐被自治會長嗆聲是「害人害己」。對此林昶佐表示，「不清楚柯市長怎麼會這樣想」。

柯文哲昨受訪時指出，中央說一定要在環南市場開會，結果一去才發現陣仗都擺好、麥克風都準備好了，「局都設好了，把我騙到那裏去」；對於林昶佐當天在現場批評北市防疫沒做好，結果反被環南市場自治會長林勝東嗆聲，柯文哲則笑說「害人害己」。

對此林昶佐受訪時僅簡短表示，「不清楚柯市長怎麼會這樣想。不過這波疫情已經到最後階段，大家一起拚一下就能清零、逐步恢復生活常軌，這是最重要的。其他部分我覺得沒什麼好討論。」

林昶佐 環南市場 柯文哲

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