聽新聞
test
0:00 / 0:00
柯文哲嗆中央設局、林昶佐害人害己 林昶佐回應了
台北市長柯文哲昨接受中廣董事長趙少康專訪時表示，從萊豬事件到環南市場開會，都是中央設計「請君入甕」的局，並酸無黨籍立委林昶佐被自治會長嗆聲是「害人害己」。對此林昶佐表示，「不清楚柯市長怎麼會這樣想」。
柯文哲昨受訪時指出，中央說一定要在環南市場開會，結果一去才發現陣仗都擺好、麥克風都準備好了，「局都設好了，把我騙到那裏去」；對於林昶佐當天在現場批評北市防疫沒做好，結果反被環南市場自治會長林勝東嗆聲，柯文哲則笑說「害人害己」。
對此林昶佐受訪時僅簡短表示，「不清楚柯市長怎麼會這樣想。不過這波疫情已經到最後階段，大家一起拚一下就能清零、逐步恢復生活常軌，這是最重要的。其他部分我覺得沒什麼好討論。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言