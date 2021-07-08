柯文哲稱被「設局」 王必勝：本就說是記者會「站著怎麼開會？」

台北市長柯文哲昨聲稱，環南市場2日爆出41例確診，中央與地方開記者會是「設局」，到現場才發現已經擺好陣仗，只等柯「請君入甕」。對此，聯合前進指揮所指揮官王必勝今天會議前受訪時表示，一開始就跟北市府說是記者會，還反問「站著要怎麼開會？」

環南市場一口氣新增41例確診個案，中央與地方2日早上在市場外共同舉辦記者會，說明疫情現況，過程中還爆發立委林昶佐遭市場自治會嗆聲事件，鬧得沸沸揚揚。

柯文哲昨天接受網路節目「觀點／防疫國家隊」主持人趙少康專訪時說，環南市場檢出41例確診當天，中央臨時在30分鐘前指定到環南開會，他還想不是休市？結果到現場才嚇到，中央疫情指揮官陳時中、農委會主委陳吉仲、經濟部長王美花陣仗都擺好，會場連麥克風及看板都準備好，才知原來是「請君入甕」。

對此，王必勝表示，本來就說是記者會，還反問「站著要怎麼開會？」，至於是否在聯絡上有問題？王必勝說「我不知道什麼問題」