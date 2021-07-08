挺不在籍公投 內政部、中選會去年公聽會都籲移轉投票

因應疫情影響公投投票，國民黨團再推不在籍投票入公投法，遭民進黨團以人數優勢否決。但還原去四月一日中選會公聽會，包含中選會與內政部與會代表都曾表態支持優先推動公投納入不在籍投票制度。

中選會當時表示，中會最早研議公投不在籍投票形式是「提前投票」加「特設投票所」，保障民眾投票權，亦可達分流效果，並研擬不在籍投票法草案；現在公投也不會再跟選舉合併投票，建議不在籍投票方式可改採「移轉投票」。

當時主持人、中選會委員黃秀端表示，選舉權與公投權是憲法賦予人民的參政權，也是聯合國宣言及公政公約所揭橥的普世價值，公投實施不在籍投票，可保障投票權人投票權益，且符合像公民與政治國際公約與經濟社會文化權利國際公約。

內政部民政司也說，鑑於公民投票是對「事」的投票，比較沒有爭議，先採不在籍投票，可能較不會造成太大問題，在先有公投不在籍投票的實施經驗後，再依據其實施狀況來逐步推展到對「人」的選舉這個層級。

中選會指出，不在籍投票從民國八十五年監察院就監所人犯投票權問題糾正中選會、內政部後已討論廿幾年，民國一○七年公投法主管機關移到中選會後，開始討論公投不在籍投票。

黃秀端說，以公投作為推動不在籍投票開端，實施經驗也可作為推動公職人員選舉不在籍投票參考；因公投是全國性的，推動不在籍投票可能容易一點，但這並不阻止在其他選舉推動，先從公投開始，再去推動其他選舉，這是現在策略。

內政部表示，其實不在籍投票在台灣已討論相當時日，大家不陌生；內政部之所以主張第一階段先採「移轉投票」，背後有許多執行層面跟各界相關因素考量。

內政部民政司指出，目前自然人憑證已可便利民眾申辦各項業務，未來配合內政部換發新式國民身分證，也增加電子身分識別機制，中選會只要設計一套電子系統，相關投票權人應可申請不在籍投票。

內政部民政司認為，若要將不在籍投票適用於選舉種類，以正副總統選舉較可行，其中「移轉投票」應是最保守、穩健；因地方選舉多合併多項投票，若都實施不在籍投票，選票移轉上會有執行困難。